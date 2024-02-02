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        Özdoğan, TOKİ konutlarının yapılacağı alanı inceledi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm 3. etap ve TOKİ konutlarının yapılacağı alanda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:32 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:35
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        Özdoğan, TOKİ konutlarının yapılacağı alanı inceledi
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm 3. etap ve TOKİ konutlarının yapılacağı alanda incelemede bulundu.

        Özdoğan, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm TOKİ konutlarının yapım süreci ile ilgili bilgi vererek, ihalesinin 1 Mart 2024'te saat 11.30'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

        Konutlarının inşa edileceği alanla ilgili çalışmaların başlayacağına değinen Özdoğan, şunları kaydetti:

        "İhalenin ardından TOKİ konutları ve üçüncü etap konutların inşa edileceği alanla ilgili çalışmalar başlayacak. Bu tarih itibariyle TOKİ konutları ve üçüncü etap çalışmalarla kentsel dönüşüm projemiz tamamlanmış olacak. İlçemize, projeyi bekleyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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