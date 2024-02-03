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        Büyükkılıç, "6K Vizyonu Işığında Kaşgar" konferansına katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen "6K Vizyonu Işığında Kaşgar" konferansına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:14 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:15
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        Büyükkılıç, "6K Vizyonu Işığında Kaşgar" konferansına katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen "6K Vizyonu Işığında Kaşgar" konferansına katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'ndaki konferansta, Anadolu'nun bir anne şefkatiyle evlatlarını bağrına basan anlayış içerisinde olduğunu ifade etti.

        Büyükkılıç, Anadolu’nun ecdadın mirası olduğunu dile getirerek, Kayseri’nin her zaman milli ve yerli anlayışı önemsediğini anlattı.

        Yerel yöneticiler olarak uygun geleceği hazırlama sorumluluğunu hissettiklerine değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Ecdadımızın mirası Anadolu'da, son sınıf öğrencilerinin tamamı şehit olduğu için mezun vermeyen Kayseri Lisesi'ni barındıran Kayseri'de yaşıyoruz. Her zaman yerli ve milli anlayışın sesi olmuş, her zaman ay yıldızlı Türk bayrağımızın vatanımızın, milletimizin, devletimizin, inancımızın ve dinimizin savunucusu olmuş ve bu kaygıyla yaşamış. Kaşgar, Keşmir, Kerkük, Kıbrıs ve Kırım'da, bu 6K’nin hepsinde sıkıntılar giderilmedikçe dünyada bizlere rahat yok. Aynı zamanda haklı olmak yetmez, güçlü olmak gerekir."

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