Kayseri'de 2100 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi
Kayseri'de bir evde 2100 kilogram sahte toz deterjan bulundu, ev sahibi gözaltına alındı.
Kayseri'de bir evde 2100 kilogram sahte toz deterjan bulundu, ev sahibi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.E'nin sahte temizlik ve deterjan ürünleri ticareti yaptığını tespit etti.
Ş.E'nin Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 10'ar kilogramlık 210 paket sahte toz çamaşır deterjanı bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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