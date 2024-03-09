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        Kayseri'de 2100 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi

        Kayseri'de bir evde 2100 kilogram sahte toz deterjan bulundu, ev sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:46
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        Kayseri'de 2100 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi
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        Kayseri'de bir evde 2100 kilogram sahte toz deterjan bulundu, ev sahibi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.E'nin sahte temizlik ve deterjan ürünleri ticareti yaptığını tespit etti.

        Ş.E'nin Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 10'ar kilogramlık 210 paket sahte toz çamaşır deterjanı bulundu.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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