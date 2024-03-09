Kayseri'de 2100 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.E'nin sahte temizlik ve deterjan ürünleri ticareti yaptığını tespit etti.

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