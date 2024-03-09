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        Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği futsal turnuvası sona erdi

        Yahyalı'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen erkekler futsal turnuvasında Yahyagazi Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:19 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:21
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        Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği futsal turnuvası sona erdi
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        Yahyalı'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen erkekler futsal turnuvasında Yahyagazi Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

        Turnuvanın final maçında Yahyagazi Anadolu Lisesi, Mustafa Koyuncu Fen Lisesi'ni 5-2 mağlup etti.

        Şampiyon takıma kupa veren Kaymakam Mehmet Kaya, gençlerin desteklendiği takdirde her alanda başarılı olacağına yürekten inandığını belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı'ya teşekkür etti.

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