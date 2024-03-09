Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği futsal turnuvası sona erdi

Şampiyon takıma kupa veren Kaymakam Mehmet Kaya, gençlerin desteklendiği takdirde her alanda başarılı olacağına yürekten inandığını belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı'ya teşekkür etti.

Yahyalı'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen erkekler futsal turnuvasında Yahyagazi Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

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