Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği futsal turnuvası sona erdi
Yahyalı'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen erkekler futsal turnuvasında Yahyagazi Anadolu Lisesi şampiyon oldu.
Yahyalı'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen erkekler futsal turnuvasında Yahyagazi Anadolu Lisesi şampiyon oldu.
Turnuvanın final maçında Yahyagazi Anadolu Lisesi, Mustafa Koyuncu Fen Lisesi'ni 5-2 mağlup etti.
Şampiyon takıma kupa veren Kaymakam Mehmet Kaya, gençlerin desteklendiği takdirde her alanda başarılı olacağına yürekten inandığını belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı'ya teşekkür etti.
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