Kayseri'de yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan şüpheli yakalandı

Beyler Yukarı Mahallesi'nde şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 2 tabanca, seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve 1846 tabanca fişeği ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ç'nin, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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