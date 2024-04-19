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        Kayseri'de yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 21:27 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:27
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        Kayseri'de yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan şüpheli yakalandı
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ç'nin, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Beyler Yukarı Mahallesi'nde şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 2 tabanca, seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve 1846 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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