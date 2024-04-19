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        Başkan Palancıoğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası seçilen muhtarlarla değerlendirme toplantısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:04
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        Başkan Palancıoğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası seçilen muhtarlarla değerlendirme toplantısı yaptı.

        Belediyenin konferans salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Palancıoğlu, Melikgazi için hizmet ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

        Palancıoğlu, yerel yönetimde muhtarların önemine değinerek, "İlçemize 5 yılda pek çok nitelikli hizmet kazandırdık. Mahallelerimizde yapacağımız yatırımlarımız yeni dönemimizde de artarak devam edecek. Bu kapsamda muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor. Geçtiğimiz dönem hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizle ilçemizi belirli bir refah seviyesine ulaştırdık. Bizlere katkı sağlayan kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza yeni görevinizde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından muhtarların talep ve önerilerini dileyen Palancıoğlu'na başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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