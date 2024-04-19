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        FETÖ firarisi eski emniyet müdürü hücre evinde yakalandı

        KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:26 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:30
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        FETÖ firarisi eski emniyet müdürü hücre evinde yakalandı
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        KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü Ş.Ü. (53), saklandığı hücre evinde gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kayseri'de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından firar eden eski emniyet müdürü Ş.Ü.'nün kentte bir hücre evinde saklandığı belirlendi. Ş.Ü., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, hücre evine kendi yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Ş.Ü.’nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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