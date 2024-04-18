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        Kayseri'de 4 kişinin bindiği motosiklet trafikten men edildi

        Kayseri'de seyir halindeyken 4 kişinin bindiği motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 3 bin 576 lira ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 22:22 Güncelleme: 18.04.2024 - 22:22
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        Kayseri'de 4 kişinin bindiği motosiklet trafikten men edildi
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        Kayseri'de seyir halindeyken 4 kişinin bindiği motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 3 bin 576 lira ceza yazıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, seyir halindeki motosiklete 4 kişinin bindiği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Motosikleti ve sürücüyü tespit eden ekipler, sürücüye 3 bin 576 lira cezai işlem uyguladı, motosiklet de trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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