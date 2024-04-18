Kayseri'de 4 kişinin bindiği motosiklet trafikten men edildi

Motosikleti ve sürücüyü tespit eden ekipler, sürücüye 3 bin 576 lira cezai işlem uyguladı, motosiklet de trafikten men edildi.

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