Kayseri'de 4 kişinin bindiği motosiklet trafikten men edildi
Kayseri'de seyir halindeyken 4 kişinin bindiği motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 3 bin 576 lira ceza yazıldı.
Kayseri'de seyir halindeyken 4 kişinin bindiği motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 3 bin 576 lira ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, seyir halindeki motosiklete 4 kişinin bindiği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Motosikleti ve sürücüyü tespit eden ekipler, sürücüye 3 bin 576 lira cezai işlem uyguladı, motosiklet de trafikten men edildi.
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