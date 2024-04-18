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        GÜNCELLEME - Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi öldü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişiyi bıçakla öldürüp kaçan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:52 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:52
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi öldü
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişiyi bıçakla öldürüp kaçan zanlı yakalandı.

        İddiaya göre, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde M.P, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu yabancı uyruklu A.S.Z'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.S.Z'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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