Kayseri'de park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, İstasyon Caddesi'nde M.Ç. ve K.P. ile kimliği belirlenemeyen kişiler arasında araç park yeri nedeniyle yüzünden tartışma çıktı.

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