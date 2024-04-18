Kayseri'de park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, İstasyon Caddesi'nde M.Ç. ve K.P. ile kimliği belirlenemeyen kişiler arasında araç park yeri nedeniyle yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.Ç. bıçakla yaralandı, K.P. ise darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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