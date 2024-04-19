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        Kayseri'de FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü evindeki "gizli geçitte" yakalandı

        Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski emniyet müdürü saklandığı evdeki gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:37
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        Kayseri'de FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü evindeki "gizli geçitte" yakalandı
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        Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski emniyet müdürü saklandığı evdeki gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, meslekten ihraç edilmiş emniyet müdürü Ş.Ü'nün (53) saklandığı adresi tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda Ş.Ü, evinin bir duvarından çatıya açılan gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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