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        Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

        KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:15
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        Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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        KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 16 ekip ve 36 personel ile çalışma başlattı. Bu kapsamda Suriye ve Irak çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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