Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 16 ekip ve 36 personel ile çalışma başlattı. Bu kapsamda Suriye ve Irak çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.