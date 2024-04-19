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        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev Kayseri'de temaslarda bulundu

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:40 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:40
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        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev Kayseri'de temaslarda bulundu
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        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Büyükkılıç, Kazakbaev ve beraberindeki heyeti, başkanlık giriş kapısında karşıladı.

        Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Büyükkılıç, Kırgızistan'ın kardeşlik hukukunu en güzel sergileyen ülkelerden olduğunu belirtti.

        Kazakbaev de Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Heyetimizle görüşmek için ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederim. Programlarınız çok yoğun. Gece gündüz Türk kardeşlerimizle Kayseri'nin daha da gelişmesi için çaba gösteriyorsunuz, büyük çalışmalar yapıyorsunuz. Sizi kendi adıma, elçilik adına, kardeş Kırgızistan halkı adına saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

        Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok dinamik bir şekilde geliştiğine dikkati çeken Büyükelçi Kazakbaev, yerel seçimlerdeki başarısından dolayı Büyükkılıç'ı kutladı.

        Kazakbaev, "Bizim tarihimiz, dinimiz, dilimiz bir. Kardeş ülkeleriz. Kayseri'ye resmi olarak ilk defa geliyorum. Bu arada Türkiye'de çok yakında seçimler sonuçlandı. Bu seçimlerde sizin başarınızı içten tebrik ediyoruz. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ekonomi, siyasi, kültürel, tarihi ilişkilerimiz çok iyiye gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın tam desteğiyle inşallah hep birlikte büyük başarılara ulaşacağız. Türkiye'de iyi bir strateji başlattınız, gelecek asır Türk asrı olacak diye. Sadece Türkiye değil, bütün Türk dünyasının asrı olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Büyükkılıç, Kazakbaev'e KAYMEK kursiyerleri tarafından dokunan kök boyalı yün kilim ile 6 bin yıllık geçmişe dayanan Kayseri'yi anlatan tanıtım kitabı hediye ederken, Kazakbaev de Büyükkılıç'a Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un kitabını takdim etti.

        Ziyarette, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri'nin tarihi ve turistik değerlerinin anlatıldığı "Zenginlikler Şehri Kayseri" videosu da izletildi.

        Kazakbaev, Kayseri Ticaret Odasına da (KTO) ziyaret gerçekleştirdi.

        KTO Başkan Yardımcısı Hasan Köksal ile Yönetim Kurulu üyeleri Erol Sırıklı, Şevket Uyar ve Latif Başkal, Kazakbaev ile başkanlık makamında görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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