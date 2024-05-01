Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki T.D. ve A.D. ile otomobilde bulunan S.R. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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