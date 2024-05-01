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        Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 13:08 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:08
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        Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Ş.T'nin kullandığı 34 KJT 570 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda M.D idaresindeki 38 AAP 664 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki T.D. ve A.D. ile otomobilde bulunan S.R. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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