Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kazada hayatını kaybeden bilardo sporcusu, toprağa verildi

        KAYSERİ'de, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü bilardo sporcusu Adnan Başyiğit (45), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada hayatını kaybeden bilardo sporcusu, toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü bilardo sporcusu Adnan Başyiğit (45), toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana geldi. Bilardo sporcusu Adnan Başyiğit yönetimindeki 38 ADN 306 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Başyiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Adnan Başyiğit'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camisi’ne getirildi. Cenazeye, Adnan Başyiğit'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Başyiğit, Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

        Polis kazayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Kral Charles geri döndü
        Kral Charles geri döndü
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'de trafik kazasında ölen ortaokul öğrencisinin cenazesi defnedildi
        Kayseri'de trafik kazasında ölen ortaokul öğrencisinin cenazesi defnedildi
        Kazada ölen Erva, telefonda babasına 'Durağa gidiyorum' demiş
        Kazada ölen Erva, telefonda babasına 'Durağa gidiyorum' demiş
        Kayseri Ticaret Odası nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri Ticaret Odası nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
        Akıllı KOBİ Kayseri Dijital Dönüşüm Konferansı gerçekleştirildi
        Akıllı KOBİ Kayseri Dijital Dönüşüm Konferansı gerçekleştirildi
        CHP heyetinden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyar...
        CHP heyetinden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyar...