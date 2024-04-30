Kayseri'de trafik kazasında ölen ortaokul öğrencisinin cenazesi defnedildi

Öte yandan, kazaya karışan ve öğretmen olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.

Törene, öğrencinin ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ve öğretmenler katıldı.

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