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        Kayseri'de trafik kazasında ölen ortaokul öğrencisinin cenazesi defnedildi

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erva Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:00
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        Kayseri'de trafik kazasında ölen ortaokul öğrencisinin cenazesi defnedildi
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erva Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

        50. Yıl Dedeman Anadolu İmamhatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Yıldırım için Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Öğrencinin yakınları tabutu başında gözyaşı döktü.

        Cenaze namazının ardından, ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, Talas Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene, öğrencinin ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ve öğretmenler katıldı.

        Öte yandan, kazaya karışan ve öğretmen olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.

        - Olay

        Melikgazi ilçesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, dün Yıldırım Beyazıt Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Erva Yıldırım'a çarpmış, küçük kız kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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