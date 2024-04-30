Akıllı KOBİ Kayseri Dijital Dönüşüm Konferansı gerçekleştirildi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) paydaşlığında Akıllı KOBİ Kayseri Dijital Dönüşüm Konferansı düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek, Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'ndaki konferansta, Kayseri'nin güçlü, rekabetçi KOBİ'leri ve iş dünyasıyla önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Dijital dönüşüm için kritik bir noktada olunduğunu belirten Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin tüm kamunun dijital dönüşüm seferberliğinde çok önemli noktada yer aldığını ve öncü olduğunu vurguladı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de KOBİ'lerin Türkiye ekonomisi için çok önemli bir paydaş olduğunu dile getirdi. KOBİ'lerle ilgili bilgi veren Büyüksimitci, şunları kaydetti: "Ülkemizde 3,5 milyon işletme bulunuyor. KOBİ tanımına göre bu işletmelerin yüzde 99,8'i ise KOBİ olarak faaliyet gösteriyor. Ülkemiz istihdamının yüzde 72'sini KOBİ'ler gerçekleştiriyor. Yine toplam cironun yüzde 49'u, ihracatın ise yüzde 36'sı ülkemiz KOBİ'leri tarafından karşılanıyor. KOBİ'ler hem büyük işletmelere üretimlerinde yardımcı oluyor hem de satışlarında bir kanal olarak yer alıyor. Kamu tedarikinde de bugün KOBİ'ler büyük roller üstleniyor. Hem kamunun hem büyük işletmelerin hem de tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştiriyorlar. Aynı zamanda ülkemiz KOBİ'lerinin çok dinamik bir karakteri bulunuyor. Bugün ülkemizde başarılı e-ticaret pazar yerleri varsa işte bu dinamik ve güçlü KOBİ altyapımız sayesinde var."

KOBİ'lerin daha hızlı dijitalleşmesi gerektiğini vurgulayan Büyüksimitci, programın gelecek ay Samsun'da devam edeceğini aktardı. KTO Başkanı Ömer Gülsoy da markalaşma ve kurumsallaşmayla dijital ortamın sağladığı imkanlardan yararlanarak, yeni müşteri ve pazarlardan pay alınması gerektiğine dikkati çekti. Teknolojinin gelişimiyle dijital kavramının merkezde olduğu bir dünya ortaya çıktığına işaret eden KTB Başkanı Recep Bağlamış da "Dünya Ekonomik Forumu bir çalışmasında, dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik açılardan yaratacağı değerin 2016-2026 arasındaki 10 yıllık dönemde 100 trilyon doları aşmasını öngörüyordu. Fakat burada ihmal edilmemesi gereken bir nokta var. İş dünyası, politika yapıcılar ve sivil toplum örgütleri işbirliği yapmadığı sürece, bahsettiğimiz dijital dönüşümün potansiyelinden tam anlamıyla yararlanmak mümkün görünmüyor." dedi.