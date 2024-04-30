Kayseri'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı Kaykop Kavşağı'nda meydana geldi. B.T. yönetimindeki 07 LCE 94 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 RB 750 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü B.T. ile diğer otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma başlatılırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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