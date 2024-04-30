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        Kayseri'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        KAYSERİ'de2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:05
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        Kayseri'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        KAYSERİ'de2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı Kaykop Kavşağı'nda meydana geldi. B.T. yönetimindeki 07 LCE 94 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 RB 750 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü B.T. ile diğer otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma başlatılırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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