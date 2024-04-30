Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sınıf öğretmeni gezdiği farklı kentlerdeki 380 kuş türünü kaydetti

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Ünlü, çocukluğundan beri merak duyduğu kuşların 380 türünü kayıt altına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:41 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınıf öğretmeni gezdiği farklı kentlerdeki 380 kuş türünü kaydetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Ünlü, çocukluğundan beri merak duyduğu kuşların 380 türünü kayıt altına aldı.

        Üniversiteye kadar kendi güvercinlerini besleyen Ünlü, sınıf öğretmenliğine başladığı yıllarda bir internet sitesindeki paylaşımlardan etkilenerek doğadaki kuşları gözlemlemeye karar verdi.

        İlk olarak bir dürbün alan Ünlü, öğretmenliğe başladığı Kars'ta dağ tepe demeden gözlemlemeye başladığı kuşların peşinden gitti.

        Amatör olarak başlayan kuş merakı zamanla profesyonelleşen Ünlü, her bir köşesini gezdiği Türkiye'deki kuş türlerinden 380'inin fotoğrafını, bazılarının görüntüsünü çekti, kiminin de sesini kayda aldı.

        Ünlü, AA muhabirine, yıllarca kuşlara merak duyduğunu ve fırsat bulduğu zamanlarda davranışlarını gözlemlediğini söyledi.

        Kuş gözlemciliğinin önemli olduğunu dile getiren Ünlü, şunları kaydetti:

        "Gözlemlerken öncelikle dürbünle kuşu tanımlıyoruz. Kamuflaj kıyafetleri giyerek kuşa olabildiğince yaklaşmaya çalışıyoruz. Fotoğrafını alıyoruz. Kuşları kendi doğal ortamlarında gözlemlemiyorum. Davranışlarını, hareketlerini ya da hangi tür olduğunu tanımlıyorum. Önce kuşları yerel isimleriyle tanıyorsun. Daha sonraki yıllarda rehber kitapları alıp onun üzerinden kuşlara bakıyorsun. Tüy yapısı, gagası, ayakları, kuyruğu, kanatları kuşun en önemli morfolojik özellikleridir. Bu morfolojik özelliklerden kuşu tanımlamaya çalışıyorum. İşin içinden çıkamadığımda arkadaşlardan destek alıyorum."

        Ünlü, arkadaşlarıyla kurdukları "trakus.org" isimli siteye kayıtları girdiklerini ve gelecek kuşaklara kaynak olması için 17 kişilik ekiple hazırladıkları "Türkiye'nin kuşları" isimli kitabı 2022'de yayımladıklarını ifade etti.

        - "Öğrencilerime bu kuşları tanıtmak için çalışıyorum"

        Sadece Türkiye'de değil, İspanya'da da kuş gözlemlediğini anlatan Ünlü, "Türkiye'de en son listede 500 tür görüldü. 500. türümüz Güneyli Yakutgerdanlı Arıkuşu. Ben bunların 380'ini gördüm. Yurt dışından da 28 ayrı tür var. Yani 400'e yakın türü kayıt altına almış oldum." dedi.

        Ünlü, kuş merakının artık daha profesyonel bir hale dönüştüğünü ve bu yüzden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde kuşlar üzerine yüksek lisans yaptığını dile getirdi.

        Şu an "taş bülbülü" isimli kuş türünü incelemeye devam ettiğini vurgulayan Ünlü, "Kuşları fotoğraflıyorum, arşivliyorum ve ses kayıtlarını alıyorum. Hem bilimsel çalışmalarda kullanılması hem gelecek kuşaklara taşımak hem de öğrencilerime bu kuşları tanıtmak için çalışıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?

        Benzer Haberler

        Sarıoğlan Palas Ortaokulu öğrencileri Türkiye 4'üncüsü oldu
        Sarıoğlan Palas Ortaokulu öğrencileri Türkiye 4'üncüsü oldu
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        6'ncı kattan düşüp ölen kadının eşi, 2,5 ay sonra tutuklandı
        6'ncı kattan düşüp ölen kadının eşi, 2,5 ay sonra tutuklandı
        Kayseri'de hemzenin geçitte trenin çarptığı otomobildeki bir kişi yaralandı
        Kayseri'de hemzenin geçitte trenin çarptığı otomobildeki bir kişi yaralandı
        Fırındaki silahlı çatışmada 3 farklı suçtan iddianame hazırlandı
        Fırındaki silahlı çatışmada 3 farklı suçtan iddianame hazırlandı
        Yumurta fiyatları "mayıs çukuru"na yuvarlandı
        Yumurta fiyatları "mayıs çukuru"na yuvarlandı