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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'le bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:01 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:01
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'le bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette yapılacak proje ve hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunuldu.

        Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, büyükşehir ile 16 ilçe belediyesinin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisindeki hizmet anlayışının süreceğini vurguladı.

        Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerine de turizm başta olmak üzere yapılacak hizmetler hakkında Altıntaş, Taşyapan ve Öztürk ile istişare ve ortak akılla gerekli gayreti göstereceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "İlçelerimizde yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduğumuz kaymakamımıza ve belediye başkanlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - Develi'ye 28 milyon 800 bin liralık içme suyu yatırımı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce Develi ilçesine 28 milyon 800 bin liralık içme suyu yatırımı yapılıyor.

        İlçeye bağlı Çomaklı Mahallesi Yapraklıburun mevkisinde yeni yerleşim yerleri için içme suyu terfi hattı ve şebeke hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilk günden beri merkez ilçe ayrımı yapmadan titiz bir çalışma yürüttüklerini, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir yarınlar bırakmak için altyapının önemini çok iyi bildiklerini kaydetti.

        - Kocasinan Belediyesinden yeni aile sağlık merkezi

        Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümle birlikte Uğurevler Mahallesi'ne yeni bir aile sağlık merkezi kazandırıyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanındaki çalışmaları inceledi.

        Uğurevler Mahallesi'nin yaptıkları kentsel dönüşüm çalışmaları neticesinde çehresinin değiştiğini belirten Çolakbayrakdar, "İnşallah diğer sosyal yaşam alanları ve binalar tamamlandıktan sonra harika bir mahalle olacak. Dönüşümle birlikte yeni bir aile sağlık merkezinin inşaatı devam ediyor. Burasının yapımını üstlenen hayırseverimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        - Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

        İlçenin her mahallesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Özdoğan, "Seçim sonrasında geçtiğimiz 5 yılda yapılan hizmetleri aynen devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde değerlendirip, sizlerin de katkıları ve destekleriyle güzel ilçemize güzellikler katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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