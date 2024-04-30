KASKİ'den Develi'ye 28,8 milyon liralık içme suyu yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Develi ilçesinde yeni yerleşim yerleri için 28 milyon 800 bin lira içme suyu yatırımı yapılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni nesil, son teknoloji malzemeler kullanarak Kayseri'nin tamamında altyapıyı revize eden KASKİ'nin, standartların üzerinde hizmet sunmaya devam ettiği, bu kapsamda da Develi ilçesinde içme suyu alanında yatırım yapılmasının gündeme alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek nesillere daha yaşanabilir yarınlar bırakmak için altyapının önemini çok iyi bildiklerini belirtti.