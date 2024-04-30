Canlı yayın sırasında kamyonet çarpmıştı; toprağa verildi

AKSARAY- Ankara kara yolunda yürürken kardeşinin açtığı canlı yayında kamyonetin çarptığı Neşet Turan (36), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen Neşet Turan, geçen hafta kardeşi ve arkadaşıyla yola çıktı. Neşet Turan'ın kardeşi Ahmet Turan, 2 gün önce saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı. Bu yayın sırasında Neşet Turan'a, kamyonet çarptı. Kamyonet şoförü kaçarken, Neşet Turan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞOFÖR EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Sapmaz köyünde oturduğu belirlenen kamyonet şoförü Bayram Ç. (71) evinde gözaltına alındı. Bayram Ç., ilk ifadesinde, bir kişiye çarptığını fark etmediğini belirterek, "Sadece bir ses geldi. Herhangi bir şey görmeyince de yoluma devam ettim. Fark etseydim, durup, bakardım. Evime gidip, uyudum" dedi. Bayram Ç., jandarmadaki işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇARPMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan kamyonetin Neşet Turan'a çarptığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kamyonetin Neşet Turan'a çarptığı, canlı yayın yapan kardeşi Ahmet Turan'ın da 'ağabey, ağabey' diyerek bağırdığı duyuldu. Turan'ın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Kayseri'ye getirildi. Hulusi Akar Camisi'nde bugün cenaze düzenlendi. Cenazeye Turan'ın ailesi, yakınları ve sosyal medyadan takipçileri katıldı.