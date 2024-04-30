Canlı yayın sırasında kamyonet çarpmıştı; toprağa verildi
AKSARAY- Ankara kara yolunda yürürken kardeşinin açtığı canlı yayında kamyonetin çarptığı Neşet Turan (36), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
AKSARAY- Ankara kara yolunda yürürken kardeşinin açtığı canlı yayında kamyonetin çarptığı Neşet Turan (36), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen Neşet Turan, geçen hafta kardeşi ve arkadaşıyla yola çıktı. Neşet Turan'ın kardeşi Ahmet Turan, 2 gün önce saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı. Bu yayın sırasında Neşet Turan'a, kamyonet çarptı. Kamyonet şoförü kaçarken, Neşet Turan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
KAÇAN ŞOFÖR EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Sapmaz köyünde oturduğu belirlenen kamyonet şoförü Bayram Ç. (71) evinde gözaltına alındı. Bayram Ç., ilk ifadesinde, bir kişiye çarptığını fark etmediğini belirterek, "Sadece bir ses geldi. Herhangi bir şey görmeyince de yoluma devam ettim. Fark etseydim, durup, bakardım. Evime gidip, uyudum" dedi. Bayram Ç., jandarmadaki işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇARPMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan kamyonetin Neşet Turan'a çarptığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kamyonetin Neşet Turan'a çarptığı, canlı yayın yapan kardeşi Ahmet Turan'ın da 'ağabey, ağabey' diyerek bağırdığı duyuldu. Turan'ın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Kayseri'ye getirildi. Hulusi Akar Camisi'nde bugün cenaze düzenlendi. Cenazeye Turan'ın ailesi, yakınları ve sosyal medyadan takipçileri katıldı.
'OĞLUMUN KANI YERDE KALMASIN'
Kazada ölen Neşet Turan'ın annesi Cemile Turan, şikayetçi olduğunu belirterek, "Oğluma kasten vurdu. Benim çocuğuma çarpıp, durmuyor. Canlı yayında görüp de şahit olanlara sesleniyorum. Ne olur şahitlik yapın. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Sonuna kadar davacıyız. Canlı yayında 2 bin 500 kişiden fazla kişi insan vardı. Oğlumuzun hakkını istiyorum. Onun arkasındayım. Davacıyım" dedi.
'DERENİN İÇİNDE AĞABEYİMİ ARADIM'
Ahmet Turan ise "Canlı yayını ben yapıyordum. Sol tarafımda ağabeyim, ön tarafımda da Ercan isimli arkadaşımız vardı. Yandan vurunca 'pat' diye ağabeyimi öne doğru götürdü. Ağabeyim çarpmanın etkisiyle benim ve Ercan'ın arasından geçti. Sonra 15 dakika kadar derenin içinde ağabeyimi aradım. Ambulansı çağırdılar. 2,5 saatte anca hastaneye yetişti. Çarpan kişinin 70 yaşında olduğu haberlerde yazıyor. Benim tahminimce 120 kilometre hızla gidiyordu. O vurduğunda, o adam, o manevrayı yapamaz. Aklı başında olur. Büyük bir ihtimal şoför değişimi olduğunu düşünüyorum. Bu konunun araştırılmasını istiyorum" diye konuştu. Turan'ın cenazesi, kılınan namaz sonrası Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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