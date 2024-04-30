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        Kayseri'de 11 ayrı dolandırıcılıktan kesinleşmiş 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de 11 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 22:03 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:03
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        Kayseri'de 11 ayrı dolandırıcılıktan kesinleşmiş 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de 11 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 ayrı dolandırıcılık suçundan 2 yıldır aranan ve hakkında 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, Melikgazi ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler L.A'yı gözaltına aldı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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