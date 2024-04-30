Kayseri'de 11 ayrı dolandırıcılıktan kesinleşmiş 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, Melikgazi ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler L.A'yı gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 ayrı dolandırıcılık suçundan 2 yıldır aranan ve hakkında 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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