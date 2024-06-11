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        Kocasinan Belediyesi, kendi imkanlarıyla kentsel dönüşüm yapıyor

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kendi imkanlarıyla kentsel dönüşüm yapan belediye olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:22 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:22
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        Kocasinan Belediyesi, kendi imkanlarıyla kentsel dönüşüm yapıyor
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kendi imkanlarıyla kentsel dönüşüm yapan belediye olduklarını ifade etti.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Türkiye'ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni, çağdaş mahalleler inşa ederek, ilçeye yeni kimlik kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

        Mahallelerin kentsel dönüşümle değer kazandığını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alan ve bölgemizin ihtiyaçlarından olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğimden beri 9 yıldır, 11 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kocasinan delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Çünkü biliyoruz ki, yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi ve sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç duyulan mahallelerde gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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