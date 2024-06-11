Alacak tartışmasında öldürülen inşaat işçisi toprağa verildi
KAYSERİ'de alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada İbrahim Türkan tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden inşaat işçisi Hasan Kısa (59), toprağa verildi.
KAYSERİ'de alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada İbrahim Türkan tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden inşaat işçisi Hasan Kısa (59), toprağa verildi. Gözaltına alınan Türkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay, dün sabah saatlerinde, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi İbrahim Türkan ve Hasan Kısa arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Türkan, yanındaki bıçakla Kısa'yı yaraladı. İhbarla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kısa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan şüpheli Türkan ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Hasan Kısa'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından bugün Kısa’nın ailesi tarafından teslim alındı. Hulusi Akar Camisi’ndeki cenaze namazına Kısa'nın ailesi ve yakınları katıldı. Hasan Kısa, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. İbrahim Türkan'ın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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