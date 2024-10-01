Kayseri Gastronomi Günleri başlıyor

Kayseri Gastronomi Günleri'nde Rabia Özaslan, Murat Bozok, Yunus Emre Akkor, Sahrap Soysal, Hazer Amani, Eyüp Kemal Sevinç, Harun Reşit Dönmez, Cüneyt Asan, Rafet İnce, Doğa Çitçi gibi şefler, Elif Korkmazel'in moderatörlüğünde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri mutfak kültürünü çeşitli yönleriyle tanıtabilmek amacıyla yapılacak etkinlik, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.