Kayseri'de apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 04.03.2026 - 15:41 Güncelleme:
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri