        Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'ın vefat eden babası son yolculuğuna uğurlandı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın 91 yaşında hayatını kaybeden babası Mustafa Çolakbayrakdar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 14:33
        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın 91 yaşında hayatını kaybeden babası Mustafa Çolakbayrakdar'ın cenazesi toprağa verildi.


        Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Çolakbayrakdar'ın cenazesi Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

        İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı namazın ardından Mustafa Çolakbayrakdar'ın cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi.

        Cenaze törenine, Başkan Çolakbayrakdar ve ailesinin yanı sıra, Vali Gökmen Çiçek, Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.



