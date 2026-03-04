Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Pınarbaşı-Gürün kara yolu tır ve çekici trafiğine açıldı

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici trafiğine kapatılan Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 12:29 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı-Gürün kara yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici tipi araçların geçişine sabah saatlerinden itibaren izin verilmedi.

        Ekiplerin çalışmalarının ardından kara yolu, tır ve çekici tipi araçların geçişine yeniden açıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

