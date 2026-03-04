Canlı
        Talas Belediyesinden yetim ve öksüz çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 70 öksüz ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulunduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        04.03.2026 - 11:13
        Başkan Yalçın, yazılı açıklamasında, ramazan ayı başından beri vatandaşları iftarda bir araya getiren Talas Belediyesinin, bu ramazanda da öksüz ve yetimleri unutmadığı belirtti.

        Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu aktaran Yalçın, "Yılın her günü yaptığımız sosyal destekleri ramazan ayında artırarak sürdürüyoruz. Bu ramazanda 70 öksüz ve yetimimiz için bir giyim firmasından satın aldığımız kıyafet çeklerini aile büyüklerine teslim ettik. Bir nevi bayramlık kıyafetlerini almış olduk. Güle güle giysinler, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

