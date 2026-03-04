Serebral palsili Muhammed Ömer, "bileğinin gücüyle" hayata tutundu

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de serebral palsi (beyin felci) hastası 14 yaşındaki Muhammed Ömer Ergin, tekerlekli sandalyeyle başladığı bilek güreşiyle yeniden hayata tutundu.



Serebral palsi hastalığıyla dünyaya gelen ve bu nedenle yürüme güçlüğü çeken Muhammed Ömer, tekerlekli sandalyeyle gittiği Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni tarafından bilek güreşi kursuna davet edildi.



Engeli dolayısıyla bu sporu yapamayacağını düşünen ancak öğretmeni Davut Gökdoğan'ın ısrarıyla 2023'te antrenmanlara başlayan Ergin, kısa sürede branşı sevmeye başladı.



Yaklaşık bir yıl boyunca annesi ve ablasının yardımıyla tekerlekli sandalyeyle antrenmanlara devam eden Ergin, Kayseri'de katıldığı okullar arası şampiyonada il birincisi oldu.



Spora başlamadan önce hastalığıyla ilgili ameliyatları reddeden Muhammed Ömer, başarısının ardından branşta daha iyi yerlere gelebilmek için tedavi olmaya karar verdi.



Yaklaşık 1,5 yıl önce başarılı operasyon geçiren Ergin, 6 aydır bastonla geldiği okulunda antrenmanlarına kaldığı yerden devam ediyor.



- "Sporla birlikte çok güzel ve değerli arkadaşlıklar kazandım"



Muhammed Ömer Ergin, AA muhabirine, hocası Davut Gökdoğan sayesinde spora başladığını, onun ilgisi ve ısrarı olmasaydı bunu başaramayacağını söyledi.



Sporun kendisine kattığı en önemli şeyin özgüven olduğunu vurgulayan Ergin, "Ben sokakta yürürken insanların bakışlarından çok rahatsız oluyordum. İnsanlar yanımdan geçerken tarif edemeyeceğim kadar rahatsız edici bir tarzda bakıyorlar. 'Allah yardım etsin.' diyorlar ama ben bu duaya sevinmiyor, aksine üzülüyordum. Sporla birlikte bunlara aldırmamayı ve bu durumla barışık olmayı öğrendim. Spordan önce zaten bir çevrem, arkadaşım yoktu ama şimdi sporla birlikte çok güzel ve değerli arkadaşlıklar kazandım." diye konuştu.



Ameliyattan sonra formunda ciddi düşüş olduğunu dile getiren Ergin, hocası tarafından oluşturulan yoğun antrenman programıyla kısa sürede kendisini toparlayacağını ifade etti.



- "Ömer, sporla hayata yeniden tutundu"



Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni ve Gençlik ERVA Spor Kulübü bilek güreşi antrenörü Davut Gökdoğan ise Ömer'in gelişiminden memnun olduğunu anlattı.



Salonda Ömer'in çalışabilmesi için düzenlemeler yaptığını belirten Gökdoğan, şunları kaydetti:



"Bu bölgede sporcu potansiyeli olduğunu düşündüğüm için bu okulu tercih ederek geldim. Geldikten sonra okulun alt katında bulunan salonu bilek güreşine uygun hale getirdim. Daha sonra derslere başladık. Buraya kişisel bir emek sarf ettim. Salon hazır hale gelince 1500 öğrenci içerisinden sporcularımızı seçtik. Annesine Ömer'i bilek güreşi kursuna almak istediğimi söyledim. İlk başta onlar da buna inanmadı ama zamanla alıştılar. Ömer burada çok mutlu, hayatı yüzde 100 değişti. Ömer, sporla hayata yeniden tutundu."



- "Ömer'i milli takım forması kovalarken göreceğiz"



Gökdoğan, sporun her bireye bir şeyler kattığını ve Ömer'le hedeflerinin olduğunu söyledi.



Çalışmalarına ameliyattan sonra biraz ara verdiklerini anımsatan Gökdoğan, "Bu sene yetişemeyiz belki ama seneye Ömer'i milli takım forması kovalarken göreceğiz. Ömer, sporla birlikte hem özgüven kazandı hem de risk almayı öğrendi. Ameliyata cesaretle karar verdi. Ameliyat sonrası toparlanma aşamasında da spor Ömer'e çok yardımcı oldu. Operasyondan sonra fizik tedavi görüyor ama hem ailesinin görüşleri hem de bizim gözlemlerimize göre buradaki antrenmanlar fizik tedaviden daha çok etkili oluyor." ifadelerini kullandı.

