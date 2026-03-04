Canlı
        Kayseri'de iki genç 4 yıldır manilerle vatandaşları sahura kaldırıyor

        Kayseri'de iki genç 4 yıldır manilerle vatandaşları sahura kaldırıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Talas ilçesinde 21 ve 22 yaşındaki iki genç, 4 yıldır ramazan ayında maniler eşliğinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

        Giriş: 04.03.2026 - 11:08
        Kayseri'de iki genç 4 yıldır manilerle vatandaşları sahura kaldırıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Talas ilçesinde 21 ve 22 yaşındaki iki genç, 4 yıldır ramazan ayında maniler eşliğinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

        Mustafa Enes Koç (21) ve Veli Arık (22), 4 yıldır sahur öncesi davullarını alıp dillerine doladıkları manilerle yola koyuluyor.

        İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi'nde manilerinin yanında davullarının ritimleriyle vatandaşları sahura kaldıran arkadaşların gece mesaisi, evlerin ışıklarının yanmasıyla sevince dönüşüyor.

        Gençlerden Veli Arık, AA muhabirine, davul çalanlara geçmişte özendiklerini, bu nedenle gerekli başvuruları yapıp izni aldıklarını söyledi.

        Ramazanda genelde yaşça kendilerinden büyüklerin bu geleneği sürdürdüğünü belirten Arık, "Gençler olarak biz de çalalım dedik. Çalmaya başladık. Bu mahalle davulcuları mesela hep aynı ritimleri çalıyor. Biz de en başlarda öyleydik ama sonradan kendimizi geliştirdik. Yeni ritimler bulmaya çalıştık. Farklı farklı ritimlerle çalmaya devam ediyoruz." dedi.

        - "Kişiye özel maniler de yapıyoruz"

        Söyledikleri bazı manilerin kendilerine ait olduğunu ifade eden Arık, "Manileri, gece davulu çaldıktan sonra evde boş olduğumuzda sahur vaktinde yazıyoruz. Kişiye özel maniler de yapıyoruz. Bizim sosyal medya hesabımız var, orada yorum yapıyorlar bize. Örneğin, 'Ahmet ismine mani yapar mısınız?' diyorlar. Biz de yazıyoruz, söylüyoruz." diye konuştu.

        Mustafa Enes Koç ise 4 senedir ramazan ayında davul çaldıklarını anlattı.

        Koç, merak ve hevesle başladıkları işlerine soğuk olsa da devam ettiklerini, ramazan ayının ruhuna yakışır iş yaptıklarını dile getirdi.

        Sahurda çaldıkları davul ve söyledikleri manilerin ardından evlerin ışıklarının yandığını gördükçe mutlu olduklarını belirten Koç, "İnsanlar cama çıkıp bizi izliyor. Yukarıdan seslenenler oluyor ve bu bizi mutlu ediyor. 'Mani söyler misiniz?' diye yukarıdan sesleniyorlar. Davul çalmamızı istiyorlar. Bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

