Zecorner Kayserispor'dan kadınlara "8 Mart" jesti
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçını, kadın taraftarların ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kayserispor'un Trabzonspor ile 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin yarın satışa çıkarılacağı bildirildi.
Açıklamada, maçı takip etmek isteyen kadın taraftarların ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kuzey üst tribünden maçı ücretsiz izleyebilecekleri belirtildi.
Ayrıca kadın taraftarların ücretsiz bilet alabilmesi için Kayserispor Passo Kartı'nın olması gerektiği kaydedildi.
