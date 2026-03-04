Canlı
        Kayseri Haberleri

        Yeşilay ERVA Spor Kulüpleri'nde gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele seminerleri düzenledi

        Kayseri'de 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Kayseri genelindeki ERVA Spor Kulüpleri'nde gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele seminerleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, eş zamanlı gerçekleştirilen programlarda gençlerle bir araya gelinerek bağımlılık türleri, korunma yolları ve sağlıklı yaşamın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

        Seminerlerde sporun, bilinçli yaşamın ve güçlü sosyal bağların gençleri bağımlılıklardan korumadaki rolü anlatıldı. Programlarda gençlerle interaktif sohbetler gerçekleştirilerek bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması da hedeflendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Kayseri İl Başkanı Mustafa Demir, Yeşilay Haftası kapsamında yürütülen çalışmaların gençlerin bilinçlenmesi açısından önem taşıdığını belirterek, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

        Demir, gençlerin spor, eğitim ve değer temelli çalışmalarla desteklenmesinin bağımlılıkların önlenmesinde önemli bir rol oynadığını kaydetti.

        Programlarda ayrıca gençleri sporla buluşturarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan ERVA Projesi’nin Kayseri’de önemli bir sosyal katkı sunduğu belirtildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

