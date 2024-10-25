Kocasinan Belediyesi, ekim ayı birinci oturumunun ek meclis toplantısı yapıldı

Kocasinan Belediyesi, ekim ayı birinci oturumunun ek meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye meclis toplantı salonunda Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, ekim ayının ilk oturumunda ilgili komisyona havale edilen konuları görüşerek karara bağladı.

Ek meclis gündeminde yer alan 4 madde meclis toplantı salonunda görüşüldü.

Meclis toplantısında, Kocasinan Belediyesinin 2025 mali yılına ait performans programı görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Herhangi bir şekilde borçlanma yapmadan 5 yıldır çalışmaları yürüttüklerini belirten Çolakbayrakdar, kamu veya özel bankalardan kredi borçlanması yapmadan bu yıl da süreci tamamlamayı dilediklerini ifade etti.

"Hedefimiz her alanda 'Kendi kendine yeten bir belediye' olmaktır. Finans ve mali açıdan 'Kendi kendine yeten bir belediye' olmayı başardık. Yapmış olduğumuz asfalt plenti, agrega üretim tesisi, kendi üretim yaptığımız fidanlık, atölyelerimiz, sosyal tesislerimiz ve geri dönüşüm tesisimiz gibi donatılarla tasarruf edebileceğimiz daha fazla alan oluşturuyoruz. Dışarıya bağımlı olmaksızın kendi iş gücümüzle, kendi kaynaklarımızla ihtiyaçlarımızı çözmenin gayreti içerisindeyiz. Önümüzdeki yıl içerisinde asfalt plenti ve agrega üretim tesisinin ardından yenilenebilir enerji kaynakları çalışmamız da devam ediyor. Bu çalışma tamamlanırsa 2025 yılında Kocasinan'ımıza ve Kayseri'mize kazandırmış olacağız."