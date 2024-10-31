Melikgazi Belediyesi meme kanseri farkındalık eğitimi düzenledi

Meme kanserinde de erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Ercan, yıllık kontrollerin de önem olduğunu vurguladı.

Ercan, belediyenin kadın personelinin katıldığı eğitimde, meme kanserinden korunma yolları, meme kanserinde risk faktörleri, koruyucu faktörler, belirti ve bulgular gibi konularda bilgi verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Sebahat Ercan tarafından verildi.

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