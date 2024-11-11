Kayseri'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde tohumlar zirai dronla toprağa ekildi

"Özvatan'ı geleceğe taşıyoruz. Doğanın gücünü teknolojinin kanatlarıyla buluşturduk. Özvatan'da bir ilki gerçekleştirilerek zirai dron teknolojisiyle ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Milli Ağaçlandırma Günü'nde zirai dronla geniş alanlara hızlı ve verimli şekilde tohum ekimi gerçekleştiriyoruz. Erozyonu önleyerek toprağı koruyor, doğamızı yeşillendiriyoruz. Teknoloji sayesinde ekim süresini kısaltıp, ekimi zor yerlerde başarı oranını artırıyoruz. Gelecek nesillere yeşil bir miras bırakalım."

İlçede "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Alpaslan Bal Ormanı'nda yüzlerce fidan dikilirken, zirai dron ile de tohumlar toprağa ekildi.

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