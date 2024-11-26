Talas'ta vatandaşların kayak keyfi
Talas Belediyesi tarafından 3 yıl önce yapılan düzenlemeyle kayak pisti haline getirilen ilçenin Erciyes'i konumundaki alan, kar yağışıyla vatandaşların akınına uğradı.
Talas Belediyesi tarafından 3 yıl önce yapılan düzenlemeyle kayak pisti haline getirilen ilçenin Erciyes'i konumundaki alan, kar yağışıyla vatandaşların akınına uğradı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk havaya rağmen kızağını, tepsisini, leğenini ve poşetini alan mahalle sakinleri kayak alanında doyasıya eğlendi.
Her yaştan insanın akın ettiği alanda, tepeden aşağıya kayan çocuklarla büyükler de eğlencenin keyfini çıkardı.
Vatandaşlar eğlenceli bir ortam olduğunu ifade ederek, Talas Belediyesine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.