Talas'ta vatandaşların kayak keyfi

Talas Belediyesi tarafından 3 yıl önce yapılan düzenlemeyle kayak pisti haline getirilen ilçenin Erciyes'i konumundaki alan, kar yağışıyla vatandaşların akınına uğradı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk havaya rağmen kızağını, tepsisini, leğenini ve poşetini alan mahalle sakinleri kayak alanında doyasıya eğlendi.

Her yaştan insanın akın ettiği alanda, tepeden aşağıya kayan çocuklarla büyükler de eğlencenin keyfini çıkardı.