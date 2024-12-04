Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de polis ekipleri, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.
Kayseri'de polis ekipleri, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, durumundan şüphelendikleri N.C.S'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 166,79 gram uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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