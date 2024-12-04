Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Kayseri'de polis ekipleri, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de polis ekipleri, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, durumundan şüphelendikleri N.C.S'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 166,79 gram uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi
        "Mourinho'nun son icadı"
        "Mourinho'nun son icadı"
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kayseri'de bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kayseri'de kablo fabrikası yangınında yaralanan işçi, 31 gün sonra öldü
        Kayseri'de kablo fabrikası yangınında yaralanan işçi, 31 gün sonra öldü
        Kayseri'de polis ekipleri okul çevresinde asayiş uygulaması yaptı
        Kayseri'de polis ekipleri okul çevresinde asayiş uygulaması yaptı
        Adliye çalışanlarının kurduğu ritim topluluğundan konser
        Adliye çalışanlarının kurduğu ritim topluluğundan konser
        Kayseri'de otomobilin hava filtresinde uyuşturucu madde nakleden 2 şüpheli...
        Kayseri'de otomobilin hava filtresinde uyuşturucu madde nakleden 2 şüpheli...
        Kayseri'de kamu kurumlarının müdürleri ile engelliler, tekerlekli sandalyed...
        Kayseri'de kamu kurumlarının müdürleri ile engelliler, tekerlekli sandalyed...