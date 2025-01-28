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        Talas Belediyesinde 2024 yılında 1668 çiftin nikahı kıyıldı

        Talas Belediyesinde 2024 yılı içinde 1668 çift nikah akdini gerçekleştirerek hayatlarını birleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:50 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:50
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        Talas Belediyesinde 2024 yılında 1668 çiftin nikahı kıyıldı
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        Talas Belediyesinde 2024 yılı içinde 1668 çift nikah akdini gerçekleştirerek hayatlarını birleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temmuz ve ağustos ayları en fazla nikahın kıyıldığı aylar olurken, geçen yıl çiftlerin en çok tercih ettikleri aylar nisandan itibaren yaz ayları oldu.

        Temmuz ve ağustos, 269'ar nikahla ilk sırada yer alırken, en az nikah ise 55 ile ocakta kıyıldı.

        Ayrıca, 62 yabancı çift hayatlarını Talas'ta birleştirirken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da gerçekleştirilen nikahların 85'ine katılarak çiftlerin heyecanına ortak oldu.

        Talas Belediyesi tarafından başlatılan "Bir yastıkta" temalı nikah hediyeleri de dünya evine giren çiftlere takdim edilirken, verilen hediyeler arasında çiftlerin nikah defterini imzaladıkları kalem ile üzerinde "Bir yastıkta" ifadesi bulunan mini yastık ve Yalçın’ın tebrik mesajı bulunuyor.

        Diğer yandan Talas Belediyesi, 2022 yılında başlattığı uygulama ile bayram ve dini günler gibi resmi tatil günlerinde de nikah akdi gerçekleştirirken, geçen yıl belediyeye başvuran 36 çift, resmi ve dini tatil günlerinde evliliklerini gerçekleştirdi.

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