Kayserispor, takım arkadaşına tokat atıp, kırmızı kart gören Bahoken'i kadro dışı bıraktı

Süper Lig’in 21'inci haftasında deplasmanda Sivasspor’a 5-2 mağlup olan Kayserispor’da karşılaşmanın 23’üncü dakikasında takım arkadaşı Cardoso’ya tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Bahoken, Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı. Bahoken’in takım arkadaşlarından ve Başkan Nurettin Açıkalın’dan özür dilediği, sarı-kırmızılı yönetiminin Bahoken’in kadro dışı kararı ile alakalı önümüzdeki günlerde yeniden bir değerlendirme yapacağı öğrenildi.

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