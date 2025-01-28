Kocasinan güçlendirdiği araç filosuyla çevreye de katkı sağlıyor

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılından bu yana filoya eklediği 173 yeni araçla, hizmet kalitesini artırmanın yanı sıra çevre dostu ve yerli üretim araçlarla çevreye de katkı sağlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, çevre dostu, ekonomik ve verimli araçlarla 50 yıl sonrasına hitap edecek bir altyapı oluşturduklarını belirtti.

2015 yılından bugüne 173 yeni aracı ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çağın gereksinimlerini karşılayan, çevre dostu ve yüzde yüz yerli üretim olan araçlarla filomuzu gençleştiriyor ve güçlendiriyoruz. Bu sayede hizmeti dışarıdan almak yerine kendi araçlarımızla daha kaliteli ve verimli hizmet sunuyoruz. Yeni araçlardan biri olan yüzde yüz elektrikli minibüs, engelli vatandaşlarımız için kullanılmaktadır. Kayseri'de kamuya ait ilk ve tek olan asfalt freze aracı ise çevre dostu özellikleriyle öne çıkarken, ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne katkı sağlayarak ekonomiye önemli bir değer kazandırmaktadır. Ayrıca, soğuk zincir taşımacılığına yönelik özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip frigofirik aracımız gıda ürünlerini bozulmadan ve sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Türkiye'de bir ilk olan ikili toplama sistemli aracımız ise ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlamaktadır."