Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 123 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 123 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 17:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 123 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 123 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 123 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (25) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
