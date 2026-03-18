        Talas Belediyesinin Ramazan Bayramı'nı Yeşilçam replikleriyle kutlaması gülümsetti

        Kayseri'de Talas Belediyesi vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlamak amacıyla ilçenin çeşitli yerlerine astığı billboardlarda bazı Yeşilçam bayramlaşma repliklerine yer verdi.

        Giriş: 18.03.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Ramazan Bayramı tebriği için reklam mecralarında paylaştığı Yeşilçam konseptli görsellerin görenlere tebessüm ettirdiği belirtildi.

        İlçenin değişik bölgelerindeki billboardlara asılan görsellerde, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden Kapıcılar Kralı, Neşeli Günler, Süt Kardeşler ve Baba Bizi Eversene'deki el öpme sahneleri ile bazı repliklerin yer aldığı aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bayramın sevinç demek olduğunu belirterek, vatandaşların bayramını unutulmaz sahnelerle kutlayarak yüzlerde tebessüm oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Billbordlara asılan afişlerle ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Yalçın, tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

