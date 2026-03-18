Belediye Başkanı Palancıoğlu, ekibiyle toplantı yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibiyle bir araya geldi.



Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, yeni park yapımı ve mevcut parkların yenilenmesi çalışmalarıyla 2026 yılının dolu dolu geçeceğini belirtti.





Belediye olarak ramazan ayı boyunca yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Binlerce çınar ağacını ve farklı türden ağaçları, Melikgazi'mize dikerek ilçemizin daha yeşil olmasını sağlıyoruz. Orta refüjleri ağaçlandırıyoruz, ışıklandırıyoruz. Bugün de çok güzel bir çalışmaya arkadaşlarımızla birlikte imza atmış olduk. Asri Mezarlığın karşısında tam 30 bin metrekare alanda Kayseri'ye yakışacak, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs ve farklı bölgelerde şehit olan kardeşlerimizin burada anılacağı çok güzel bir Şehitler Parkı yapıyoruz. Hayata geçireceğimiz bu park, 2026 yılında en önemli projelerimiz arasında. Bunun haricinde birçok yeni park yapıyoruz, birçok da eskimiş parkı yeniliyoruz. Bugün bunları masaya yatırdık. Birçok mahallemize yapacağımız bu çalışmalar hayırlı olsun diyorum."

