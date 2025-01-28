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        Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan sanığa 2 yıl 10,5 ay hapis

        Kayseri'de bir gazeteciyi silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık 2 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:32
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        Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan sanığa 2 yıl 10,5 ay hapis
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        Kayseri'de bir gazeteciyi silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık 2 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

        Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık A.T. ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, "Bir diyeceğim yoktur. Takdir mahkemenizindir." dedi.

        Müşteki avukatı ise esasa ilişkin beyanında, indirim verilmeksizin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istediği sanığın kararla birlikte tutuklanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık A.T'ye "kasten yaralama" suçundan 16 ay 15 gün ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis verdi.

        Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinden, 5 Şubat 2024'te, kızını işe bırakmak için evinin otoparkına indiği sırada A.T'nin silahlı saldırısına uğrayan Azim Deniz hastaneye kaldırılmış, kaçan A.T. ise Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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