Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan sanığa 2 yıl 10,5 ay hapis

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinden, 5 Şubat 2024'te, kızını işe bırakmak için evinin otoparkına indiği sırada A.T'nin silahlı saldırısına uğrayan Azim Deniz hastaneye kaldırılmış, kaçan A.T. ise Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalanmıştı.

Müşteki avukatı ise esasa ilişkin beyanında, indirim verilmeksizin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istediği sanığın kararla birlikte tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, "Bir diyeceğim yoktur. Takdir mahkemenizindir." dedi.

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