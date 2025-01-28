Kapısı açık halk otobüsünden düşen yolcunun ölümüne ilişkin sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi

Kayseri'de halk otobüsünün ani fren yapması sonucu aracın açık kapısından düşerek yaralanan yolcunun hastanede 37 gün sonra hayatını kaybetmesine ilişkin sürücü hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırlandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, 10. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen otobüs şoförü Y.A, iddianamedeki ifadesinde, duraktan yolcu aldığını ve kapıları kapatmadan hareket ettiğini belirtti.

Yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra önüne kasis çıkınca frene bastığını öne süren Y.A, şunları kaydetti:

"Bu sırada ön kapı açıktı. Sonradan ismini öğrendiğim Şükrü Özcan, aracın ön kapısından dışarı düştü. Bu esnada fren yaptığım için duruyordum. Hareket etseydim tekerin altında kalabilirdi. Düşen kişiye baktığımda kafasında kan vardı. Nereye vurduğunu görmedim. Muhtemelen yere vurduğunu düşünüyorum. Hemen ambulansı aradım. Bu kişi vefat ettikten sonra belediye beni otobüs şoförlüğünden aldı. Olay nedeniyle üzgünüm."

- Olay

Melikgazi ilçesinde 27 Eylül 2024'te Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki duraktan evine gitmek için Y.A. idaresindeki halk otobüsüne binen Şükrü Özcan (74), koltuğa oturacağı sırada otobüsün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek kapısı açık araçtan yola düşmüştü.

Yaralanan Özcan, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde 37 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Olay, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.