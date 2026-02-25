Canlı
        Kayseri Haberleri

        Başkan Çolakbayrakdar, iftarda şehit ailesine konuk oldu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un ailesiyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 13:02
        Başkan Çolakbayrakdar, iftarda şehit ailesine konuk oldu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un ailesiyle iftar yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Bozkurt ailesini eşiyle birlikte ziyaret eden Çolakbayrakdar, şehidin ailesiyle birlikte iftar yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, aile bireylerine sağlık, huzur ve uzun ömür temennisinde bulundu.

        Şehit ve gazilere duyulan minnetin millet olmanın en temel değerlerinden biri olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun. Rabbim Mehmet amcamıza ve Nefika teyzemize sağlık, huzur ve hayırlı ömürler nasip etsin. Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimizin fedakarlıklarına borçluyuz. Bir milletin en büyük vefa borcu, şehitlerine ve gazilerine sahip çıkmak, onların emanetlerine kol kanat germektir. Şehit ailelerimiz bizim başımızın tacıdır. Her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Mehmet amcanın evini, sofrasını ve en önemlisi gönlünün kapısını bizlere açması bizim için büyük bir onurdur. Mevlam birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bir kez daha ifade ediyorum ki vatanı, milleti ve kutsal değerleri uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak."


        Şehit babası Mehmet Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

