        Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 12:23
        Başkan Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ni inceledi

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışmaları devam eden Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yerinde inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki son durumu yerinde inceleyerek, dönüşüm kapsamında iş yerlerine yerleşen ve bölgede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

        Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Büyükkılıç'a, programında Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Cihat Türkmen ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

