        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri İl Jandarma Komutanlığı iftar programı düzenledi

        Kayseri'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 10:56
        Kayseri İl Jandarma Komutanlığı iftar programı düzenledi

        Kayseri'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, bir araya gelmenin herkese ayrı bir güç verdiğini ifade etti.


        Çiçek, "Memleketimizin her bir coğrafyasından gelip asker ocağında vatan, millet için mücadele adına bir araya geliyorsunuz. Sizler bizlere emanet, bizler sizlere emanet, vatan da size emanet." ifadelerini kullandı.


        İftarın ardından dualar edildi, Vali Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, jandarmalarla sohbet etti.


        Programa, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve jandarma personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

